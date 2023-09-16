На перекрестке улиц Красной и Свердлова открытый люк ждет жертву

16.09.2023 | 11:44

В субботу, 16 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Алексей Михайлович.

Горожанин рассказал, что в историческом центре Пензы пешеходов и водителей подстерегает коварная ловушка.

«Сегодня утром решил сводить шестилетнюю внучку в зоопарк. Около 9:00 мы с ней доехали до остановки «Больница КИМ» и пошли по Красной. На перекрестке со Свердлова на проезжей части оказался открытым люк», - предупредил он.

Мужчина сфотографировал опасное место. На кадрах хорошо видно, что крышка люка повернута по оси и колодец открыт.

«Это же очень опасно! Хорошо, что я держал внучку за руку, а то ведь она могла бы не заметить ловушку и провалиться! В эту яму может попасть и подслеповатый пешеход, и машина может запросто влететь колесом», - рассказал обеспокоенный горожанин.

Примечательно, что горожане уже жаловались распахнутый люк именно в этом месте. В центре управления регионом сообщили о решении проблемы. Однако кто-то вновь поставил безопасность людей под угрозу.

Открытые люки на пензенских улицах создают немалый риск для здоровья и имущества горожан. Так, 28 июля на пересечении улиц Суворова и Чехова в колодце застряло колесо легковой машины.