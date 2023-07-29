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Из жизни

В Пензе еще один автомобиль провалился в подземный капкан

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В субботу, 29 июля, на улице Красной, напротив больницы КИМ, легковой автомобиль провалился в яму на проезжей части.

Фото появились в Сети. На них видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Комментаторы предположили, что водитель вызвал инспекторов, чтобы оформить ДТП.

«Ехал там утром, асфальт был прямо надут пузырем в этом месте, где он провалился, вода вырывалась. Сам еще подумал: не уйти бы под землю», - написал один из участников обсуждения.

Между тем местная жительница рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ», что уже с утра по Красной в очередной раз шел мутный поток, а около 10:00 в домах отключили холодную воду (горячая в этот район не подается). Она напомнила, что коммунальные аварии здесь происходят постоянно: последняя крупная утечка случилась 13 июля, сотни людей остались без водоснабжения.

В последнее время пензенские автомобилисты все чаще попадают в подземные капканы.

Накануне, 28 июля, в оживленном месте в самом центре города – на пересечении улиц Суворова и Чехова – в открытом люке застряло колесо легковой машины. Фото появилось в группе соцсети «ВКонтакте».

Самой известной среди горожан ловушкой стала заполненная водой яма у дома № 156 на улице Терновского. За два дня в ней оказались три автомобиля: легковушка, мусоровоз и дорогой кроссовер.

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Источник — фото № 1, 2 sova_penza, № 3 vk.com/penzanovosti, № 4 и 5 Nikolay Morkovskoy
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