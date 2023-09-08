В полиции отреагировали на историю о водителе с инсультом

08.09.2023 | 15:28

Новость о том, что сотрудники ГИБДД приняли 35-летнего пензенца с инсультом за пьяного и не поспешили ему помочь, возмутила россиян. Историю горожанина рассказал Telegram-канал Mash в четверг, 7 сентября.

В ответ пензенская полиция представила свою версию случившегося и опубликовала кадры задержания мужчины.

«22 июня в дежурную группу Госавтоинспекции города Пензы поступило сообщение, что у одного из домов на улице Ленинградской водитель автомашины Skoda Kodiaq нарушает ПДД», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Прибывшие на место сотрудники ДПС увидели пензенца, заехавшего двумя колесами на газон. Из-за внешних признаков опьянения мужчину задержали. В присутствии понятых ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Поехать в медучреждение водитель также не захотел, на здоровье он не жаловался.

Мужчину отпустили после составления протокола. Его машину эвакуировали. 27 июля суд лишил горожанина водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Тем не менее супруга пензенца утверждает, что ее муж находится в тяжелом состоянии, у него парализованы правая рука и нога. Семья написала заявление в следственный комитет и попросила проверить действия сотрудников ГИБДД на предмет квалификации по статье «Оставление в опасности».