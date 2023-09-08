Сетевое издание|18+|Пятница|8 сен 2023|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В полиции отреагировали на историю о водителе с инсультом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новость о том, что сотрудники ГИБДД приняли 35-летнего пензенца с инсультом за пьяного и не поспешили ему помочь, возмутила россиян. Историю горожанина рассказал Telegram-канал Mash в четверг, 7 сентября.

В ответ пензенская полиция представила свою версию случившегося и опубликовала кадры задержания мужчины.

«22 июня в дежурную группу Госавтоинспекции города Пензы поступило сообщение, что у одного из домов на улице Ленинградской водитель автомашины Skoda Kodiaq нарушает ПДД», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Прибывшие на место сотрудники ДПС увидели пензенца, заехавшего двумя колесами на газон. Из-за внешних признаков опьянения мужчину задержали. В присутствии понятых ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Поехать в медучреждение водитель также не захотел, на здоровье он не жаловался.

Мужчину отпустили после составления протокола. Его машину эвакуировали. 27 июля суд лишил горожанина водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Тем не менее супруга пензенца утверждает, что ее муж находится в тяжелом состоянии, у него парализованы правая рука и нога. Семья написала заявление в следственный комитет и попросила проверить действия сотрудников ГИБДД на предмет квалификации по статье «Оставление в опасности».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте