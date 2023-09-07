В Пензе водителя с инсультом приняли за пьяного

07.09.2023 | 18:33

35-летний житель Пензы Алексей едва не умер от инсульта за рулем своего автомобиля, но мужчину приняли за пьяного и не поспешили оказать ему помощь.

Историю горожанина рассказал Telegram-канал Mash в четверг, 7 сентября, со ссылкой на его жену.

Алексей работал сборщиком мебели. В тот день мужчина отправился к клиентке и, когда прибыл на место и начал парковаться во дворе, ему стало плохо.

«Сначала онемело лицо, потом резко заболела голова и появилась пелена перед глазами. Мужчина случайно нажал на педаль газа и стал кружить по газону», - пишет Mash.

Возмущенные местные жители попросили переставить машину, а затем позвонили в ГИБДД.

«Когда приехали сотрудники, они не поняли, что мужу плохо и что он находится в предынсультном состоянии», - рассказала супруга Алексея.

Пензенец попытался попросить о помощи, но связно говорить не мог. Полагая, что водитель пьян, на него составили протокол об административном нарушении.

Позже суд лишил Алексея права управлять транспортными средствами почти на два года.

«Сейчас мой муж находится в тяжелом состоянии, у него парализованы правая рука и нога», - добавила супруга пензенца.

Семья написала заявление в следственный комитет и попросила проверить действия сотрудников ГИБДД по статье «Оставление в опасности».