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Из жизни

8 сентября пензенцам стоит захватить зонт при выходе из дома

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В пятницу, 8 сентября, в Пензенской области будет еще холоднее, чем 7-го, когда погода уже стала похожей на осеннюю.

По данным пензенского гидрометцентра, ночью ожидается +5...+7 градусов, днем +11...+13. Подует умеренный ветер с северо-запада.

Выходя из дома в этот день, жителям региона стоит захватить с собой зонт: предвидится дождь.

Неблагоприятные или опасные природные явления в этот день в Пензенской области не прогнозируются.

В непогоду водителям и пешеходам советуют особенно ответственно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

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