8 сентября пензенцам стоит захватить зонт при выходе из дома

В пятницу, 8 сентября, в Пензенской области будет еще холоднее, чем 7-го, когда погода уже стала похожей на осеннюю.
По данным пензенского гидрометцентра, ночью ожидается +5...+7 градусов, днем +11...+13. Подует умеренный ветер с северо-запада.
Выходя из дома в этот день, жителям региона стоит захватить с собой зонт: предвидится дождь.
Неблагоприятные или опасные природные явления в этот день в Пензенской области не прогнозируются.
В непогоду водителям и пешеходам советуют особенно ответственно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀