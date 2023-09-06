В четверг в Пензенскую область придет настоящая осень

06.09.2023 | 22:00

В четверг, 7 сентября, в Пензенской области ожидается похолодание. Кроме того, прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

В ГУ МЧС России по региону предупредили о порывах северо-западного метра, которые местами достигнут 15-18 м/с.

Утром, согласно прогнозу пензенского гидрометеоцентра, термометр покажет +9…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.

Дождя не ожидается, будет облачно с прояснениями.

Вечером +10…+12 градусов, ночью температура снизится до +5.

Врачи напоминают, что осенью резко возрастает число случаев ОРВИ. Чтобы не заболеть, необходимо одеваться по погоде и избегать переохлаждения.