Пензенцев предупреждают о тумане 6 сентября

05.09.2023 | 22:00

Специалисты Пензенского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды в регионе на среду, 6 сентября.

Ожидается, что ночью уличные термометры покажут +9...+11 градусов, днем +22...+24. Будет дуть умеренный ветер с запада.

Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

В народном календаре 6 сентября - Евтихий Тихий. На Евтихия крестьяне наблюдали за погодой: день должен был быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя.

В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. А если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.