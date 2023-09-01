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Из жизни

Утром 1 сентября в Пензе взлетели цены на такси

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Утром в пятницу, 1 сентября, родителей пензенских школьников, а заодно и всех остальных горожан ждал неприятный сюрприз: цены на такси взлетели.

«Если обычно по утрам я добираюсь из Зари до ЦУМа за 280 рублей, то сегодня доехала за 390», - возмутилась жительница областного центра Анна, обратившаяся в редакцию «ПензаИнформ».

По ее словам, в промежутке с 9:00 до 10:00 такси от ее дома до Центрального рынка стоило уже 467 рублей.

Негодование выразили и пользователи Сети. Некоторым сервис по вызову такси предлагал добраться, к примеру, от улицы Лядова до Московской за 726 рублей.

«Ну а че вы хотели», «Высокий спрос», «Они всегда объясняли подорожание непогодой (дождь, снег, мороз...). А теперь что за причина? 1 сентября? Для многих - обычный будний день», «Это не цены высокие, это зарплаты низкие», - высказали свое мнение горожане.

Нашлось и другое объяснение. «С 1 сентября вступил в действие новый закон о такси, нужно разрешение водителю на перевозку, а прием заявлений на получение этого разрешения Минтранс остановил 17 августа. Поэтому многие таксисты не могут выйти на линию», - отметил один из пользователей.

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