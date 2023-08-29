Пензенец попросил «довести до ума хоть один сквер» в городе

29.08.2023 | 18:01

Пензенец Александр И. несколько месяцев ведет борьбу за продолжение озеленения центра города. Мужчина оставляет на странице губернатора во «ВКонтакте» обращения к чиновникам, где указывает на необходимость отнестись к вопросу серьезно.

«После безобразной и халтурной реконструкции сквера Славы в Пензе осталось много пустых мест, не засаженных деревьями?! Очень некрасиво, много погибших и снесенных коммунальщиками деревьев!!! Может, все-таки надо хоть один сквер довести до ума?!» - написал горожанин во вторник, 29 августа.

На сообщение отреагировал представитель управления ЖКХ.

«Возможность проведения работ по дополнительному озеленению сквера на ул. Славы будет рассмотрена в 2024 году. Данные работы возможно будет провести только в местах, расположенных вне охранной зоны инженерных коммуникаций», - говорится в ответе.

Ранее Александр перечислил некрасивые места в городе, где вместо ликвидированных деревьев новые так и не появились: улица Кирова, 65, 67, 69, 71, улица Московская – «Пассаж», улица Славы в обе стороны, сквер Славы.