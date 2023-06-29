Пензенцу не хватает деревьев на улице Кирова

29.06.2023 | 11:31

Пустующий участок газона на улице Кирова привлек внимание пензенца, решившего, что благоустройство здесь не завершено.

«Не могу понять, неужели так сложно и дорого подсадить недостающий крупномер (саженцы) в необходимые места, где раньше всегда росли деревья. Сами уничтожили, а подсадить не могут много лет?! Десятки обращений, и все бесполезно! Г. Пенза, ул. Кирова, 73 (ЦУМ), сквер ул. Славы. Центр города, и то ничего не могут сделать?!» - возмутился Александр И. на странице губернатора во «ВКонтакте».

На его обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ, который заявил, что так положено.

«Для обеспечения видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах не допускается устройство земляных валов, посадка деревьев и кустарников, установка наружной рекламы и других сооружений (кроме технических средств, например перильного ограждения) высотой более 0,5 м», - пояснили мужчине.