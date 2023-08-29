Мирон Ветрогон: 30 августа пензенцев ждет традиционная погода

29.08.2023 | 22:00

В среду, 30 августа, в Пензенской области не ожидается существенных осадков, будет переменная облачность. Такой прогноз сделали синоптики Пензенского Гидрометцентра.

Ночью подует слабый северный ветер, за окном будет +6...+8 градусов. Днем уличные термометры покажут +19...+21, порывы ветра немного усилятся.

Не зря в народном календаре 30 августа - Мирон Ветрогон, названный так потому, что в этот день, как правило, дули ветры.

К этому времени уже начинался листопад, приближалась осень, и нужно было заканчивать полевые работы. Среди крестьян бытовала присказка: «На Мирона не отсеешься - на следующий год соберешь одни цветочки».

Умеренный северный ветер в Пензенской области будет дуть как минимум до конца рабочей недели.