Мирон Ветрогон: 30 августа пензенцев ждет традиционная погода

В среду, 30 августа, в Пензенской области не ожидается существенных осадков, будет переменная облачность. Такой прогноз сделали синоптики Пензенского Гидрометцентра.
Ночью подует слабый северный ветер, за окном будет +6...+8 градусов. Днем уличные термометры покажут +19...+21, порывы ветра немного усилятся.
Не зря в народном календаре 30 августа - Мирон Ветрогон, названный так потому, что в этот день, как правило, дули ветры.
К этому времени уже начинался листопад, приближалась осень, и нужно было заканчивать полевые работы. Среди крестьян бытовала присказка: «На Мирона не отсеешься - на следующий год соберешь одни цветочки».
Умеренный северный ветер в Пензенской области будет дуть как минимум до конца рабочей недели.
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