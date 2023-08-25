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Из жизни

Названа причина запрета парковки на ул. Славы в Пензе

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На протяжении нескольких дней пензенские водители, по привычке желающие оставить авто на улице Славы, оказываются неприятно удивлены.

«Заклеили время с 23:00 до 06:00, когда запрещена парковка. Вопрос: это шутка какая-то или теперь парковаться здесь нельзя?» - поинтересовались они в сообществе автомобилистов.

В администрации города сетевому изданию «ПензаИнформ» со ссылкой на управление ЖКХ пояснили, что парковать машины там сейчас действительно нельзя, но мера временная.

«Она связана с перекрытием участка дороги по ул. Суворова от ул. Чехова до ул. Московской», - уточнили в пресс-службе.

После завершения ремонта таблички дополнительной информации, установленные совместно со знаками «Остановка запрещена» на улице Славы, расчехлят.

Закончить работы по перекладке коллектора на улице Суворова планируется до 27 августа.

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