Сетевое издание|18+|Пятница|18 авг 2023|18:56
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Общество

В Пензе перекроют улицы Суворова и Чехова

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После очередного коммунального ЧП, случившегося на улице Суворова в пятницу, 18 августа, аварийный участок закроют для замены коллектора.

15 августа автобус № 54 провалился в яму в асфальте недалеко от перекрестка с улицей Чехова. Как выяснилось, это был провал самотечного канализационного коллектора диаметром 500 мм. Суворова перекрыли, и ресурсоснабжающая организация взялась за работу, которая вместо запланированных суток длилась двое с половиной. Рабочие заменили 34 метра коммуникаций.

Движение возобновилось утром 18 августа, однако через пару часов на том же участке вновь прорвалась канализация. Движение закрыли по одной полосе, а горожане жаловались на жуткий запах от мутной жижи, заливающей округу.

Обследование других участков коллектора выявило отсутствие верхнего свода трубы. Поэтому было решено в срочном порядке переложить оставшийся аварийные сети.

На время ремонтных работ планируется закрыть для движения улицу Суворова от пересечения с Московской до Урицкого (за исключением проезда общественного транспорта в сторону улицы Урицкого), а также улицу Чехова от Суворова до Долгова (полностью). На этом участке проложат 160 метров трубы диаметром 400 мм.

«Ремонт будет профинансирован за счет платы за негативное воздействие на сети. На время проведения система водоотведения в близлежащих домах отключена не будет. С помощью перекачивающей станции аварийный участок будет изолирован. Завершить работы по перекладке коллектора планируется до 27 августа», - сообщили в Горводоканале.

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