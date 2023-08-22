Ветер северный: 23 августа пензенцам стоит прихватить зонтики

22.08.2023 | 22:49

В среду, 23 августа, жителей Пензенской области ожидает комфортная температура. Соответствующий прогноз сделали синоптики.

По данным регионального гидрометеоцентра, ночью уличные термометры покажут +10...+12 градусов, днем за окном будет +19...+21.

Прогнозируются переменная облачность, кратковременный дождь, так что, выходя на улицу, пензенцам стоит прихватить зонтики.

На протяжении всех суток будет дуть умеренный ветер с севера.

По народному календарю на Руси в полдень 23 августа шли смотреть на воду в реках и озерах: если не было ряби, ждали безветренную осень и зиму без вьюг и метелей.