Ветер северный: 23 августа пензенцам стоит прихватить зонтики

В среду, 23 августа, жителей Пензенской области ожидает комфортная температура. Соответствующий прогноз сделали синоптики.
По данным регионального гидрометеоцентра, ночью уличные термометры покажут +10...+12 градусов, днем за окном будет +19...+21.
Прогнозируются переменная облачность, кратковременный дождь, так что, выходя на улицу, пензенцам стоит прихватить зонтики.
На протяжении всех суток будет дуть умеренный ветер с севера.
По народному календарю на Руси в полдень 23 августа шли смотреть на воду в реках и озерах: если не было ряби, ждали безветренную осень и зиму без вьюг и метелей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀