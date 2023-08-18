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Из жизни

Пензенцы сообщили об открытии улицы Суворова для транспорта

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«Суворова открыли! Время 8:00», - такое сообщение появилось в одном из телеграм-каналов в пятницу, 18 августа.

Улица Суворова в Пензе была частично закрыта для движения транспорта несколько дней.

15 августа у дома № 56 в яму на проезжей части провалился автобус. В этот же день движение перекрыли для ремонтных работ. В связи с этим изменились несколько маршрутов общественного транспорта.

Первоначально ремонт завершить намеревались до 19:00 16 августа. Затем в городском управлении ЖКХ назвали новый срок - 17:00 17 августа.

Но и его оказалось недостаточно: открытие движения запланировали на 8:00 пятницы, 18 августа. Теперь пензенские водители могут рассчитывать на то, что проезд по Суворова вновь открыт.

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