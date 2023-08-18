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Из жизни

На улице Суворова после ремонта сетей забил фонтан из-под асфальта

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Есть вероятность, что улицу Суворова вновь закроют для проезда транспорта. Об этом сообщают пензенцы.

Движение на участке от Московской до Чехова было перекрыто 15 августа в связи со срочными ремонтными работами, которые проводил Горводоканал. Их планировали завершить вечером 16-го, но процесс затянулся, и движение возобновилось лишь в 8:00 в пятницу, 18-го.

Однако на этом участке вновь возникли проблемы. На видео, присланном в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» подписчиком, запечатлен бьющий из-под земли фонтан на проезжей части. По-видимому, извергаются канализационные стоки.

Коммунальная авария также активно обсуждается в социальных сетях. Горожане выкладывают видеозаписи с места событий и комментируют их.

«Суворова открыли, только вопрос: надолго ли? Запах такой еще приятный от водички», - пишет один из них.

«Что ж мы потом ремонтировать будем, если за раз все хорошо сделаем?», «По ходу, не доделали», «Ой, не получилось!» - иронизируют пензенцы.

«Там запах ужасный, народ на остановке задыхается у центрака», - добавил один из них.

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Источник — видео от Владимира
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