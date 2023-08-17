Срок перекрытия улицы Суворова в Пензе продлили во второй раз

17.08.2023 | 10:20

Срок перекрытия улицы Суворова для движения транспорта вновь продлен. Об этом сообщили в администрации Пензы.

Днем 15 августа у дома № 56 на улице Суворова автобус провалился в яму, образовавшуюся на проезжей части. В связи с этим движение транспорта на участке от Московской до Чехова было перекрыто для проведения Горводоканалом ремонтных работ.

Первоначально их планировалось завершить до 19:00 16 августа. Однако процесс затянулся, и в городском управлении ЖКХ назвали новый срок - 17:00 17 августа.

Теперь выяснилось, что и этого времени ресурсникам не хватит. На указанном участке улица Суворова остается закрытой для движения всех видов транспорта.

«По информации ресурсоснабжающей компании, все мероприятия планируется завершить до 8:00 18 августа», - проинформировали в мэрии.

Ранее стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Суворова изменили маршруты общественного транспорта. В список вошли автобусы № 54, 66, 2а, 4, 6, 10, 29, 82с, 99, 5к, 77, 25 и троллейбусы № 2, 7 и 6.