Пензенцы не смогут парковаться около закрытой школы № 25

16.08.2023 | 09:47

До конца августа перед школой № 25 на улице Калинина в Пензе появятся новые дорожные знаки. Они запретят остановку и стоянку машин.

«Данные мероприятия запланированы в целях обеспечения возможности подъезда автобусов на указанную территорию - для организации доставки школьников в другие учебные заведения в связи с закрытием школы № 25», - объяснили в городском управлении ЖКХ.

Школа № 25 была введена в эксплуатацию в 1953 году. 17 августа 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм и здание необходимо обследовать. В связи с этим администрация Пензы установила режим функционирования «Повышенная готовность». 1 сентября ребята пошли в другие школы - № 28 и 32.

Объект планировали ремонтировать до конца года, но уже в октябре министр образования Алексей Комаров заявил, что работы окончены. Со второй четверти дети вернулись в свои классы. Как оказалось, ненадолго. В мае 2023-го родители начали бить тревогу: прошел слух, что учреждение снова закроют.

«При эксплуатации здания в зимний и весенний периоды выявились недостатки в состоянии кровли и несущих конструкций. С целью определения фактического состояния строительных конструкций назначена новая экспертиза, по результатам которой будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации здания школы», - сообщили родителям чиновники.

31 мая было подписано постановление о ликвидации школы № 25.

Детей перевели в другие учебные заведения. Начальное звено будет заниматься в 28-й, а основное - во втором корпусе 32-й.

Сроки строительства новой школы на месте 25-й еще не определены.