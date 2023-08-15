Заслуженный артист России возмущен уничтожением дорожки на ул. Одесской

15.08.2023 | 12:10

Ликвидация исторически сложившейся дорожки, ведущей от проезжей части улицы Одесской к входу в парк, продолжает волновать местных жителей. Небольшой участок земли напротив несуществующего, но активно используемого перехода стал камнем преткновения между управлением ЖКХ и горожанами.

Зебра, по которой люди пересекали проезжую часть, направляясь в парк и далее на проспект Победы, исчезла с Одесской несколько лет назад. А в июне этого года не стало и дорожки. Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них проход и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП.

В городском управлении ЖКХ им объяснили, что дорожку уничтожили ради безопасности пешеходов, которые рискуют попасть под колеса.

Но такое положение дел не устраивает пензенцев, и они продолжают высказывать недовольство. В числе возмущенных происходящим - заслуженный артист России, известный актер областного драмтеатра Василий Конопатин. Он живет на улице Одесской и, как и сотни других горожан, многие годы пользовался именно этим путем.

«Когда разбивали парк, применили так называемый английский метод: сначала люди протоптали тропинки. Получилось три дорожки, расходящиеся веером, которые потом и заасфальтировали. На улице Одесской установили знак «Пешеходный переход». Микрорайону более 50 лет, и все эти годы пензенцы без опаски пересекали проезжую часть, направляясь по аллее на остановку к магазину «Океан». Несколько лет назад парк модернизировали, дорожку выложили плиткой, уложив ее на бетонное основание. Однако кому-то пришла в голову «гениальная» мысль уничтожить эту народную тропу», - рассказал Василий Яковлевич редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Он напомнил, что после исчезновения зебры сотрудники Госавтоинспекции дежурили на Одесской, штрафуя пешеходов, однако те продолжали пересекать дорогу в привычном месте.

«Оказывается, здесь не должно быть перехода, потому что справа и слева есть такие знаки. До одного из них примерно 200 метров, до другого - около 300. Еще через какие-то 25-30 метров стоит знак перехода, по которому никто никогда не ходит. И какие-то метры или сантиметры между знаками не выдержаны. То есть людям нужно сделать крюк либо в одну, либо в другую сторону. Молодым, может, это и просто, а старикам каково?» - описал ситуацию 74-летний артист.

В начале июля приехали рабочие и разломали плитку. Затем привезли машину земли, разбросали и перекрыли дорогу газоном. Однако народ упорно продолжает ходить удобным путем.

На фотографиях, представленных артистом, видно, что народ не желает идти другим путем: грунт под газон, насыпанный на месте снятой плитки, утрамбован сотнями ног почти до каменного состояния.

Василий Конопатин поднял тему и на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: он написал обращение к губернатору, в котором просит восстановить статус-кво.

«Это что же за персоналии, с позволения сказать, работают в этом ЖКХ, чтобы удобство и благополучие народа уничтожить из-за каких-то метров, каких-то сантиметров, каких-то миллиметров? Это каких же штангенциркулей содержим мы на наши налоги?» - задает актер риторические вопросы.

По его мнению, такие поступки, совершенные вопреки здравому смыслу, дискредитируют власть и настраивают против нее народ, что недопустимо в сегодняшнее сложное время.