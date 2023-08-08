С видовой площадки на Западной Поляне стало возможно оглядеть Пензу

08.08.2023 | 13:21

Жители и гости Пензы наконец-то смогут окинуть взглядом город со смотровой площадки на Западной Поляне. Знаковое место привели в порядок.

Фото прислал в редакцию житель областного центра Владимир. «Наконец пришло время, когда исчезли заросли, напоминавшие тропические джунгли, и теперь можно полюбоваться панорамой», - отметил он.

На кадрах видно, что газонная трава пострижена, кустам вдоль дорожек придана форма, а огромная ель стала украшением территории. С этой точки на возвышении можно увидеть улицы, расстилающиеся внизу.

Ранее смотровая площадка на улице Мира находилась в плачевном состоянии, на что неоднократно жаловались горожане. Самые активные пензенцы принимали участие в обсуждении концепции развития территории. Там мог появиться торговый центр, спортивный или культурный объект. Но в итоге было решено оставить площадке ее назначение.

В середине июля началось благоустройство территории общей площадью 2 550 кв. метров. Работники МБУ «Пензавтодор» вырубили сухостой и поросль американского клена, оформили кустарники. До конца лета здесь должны появиться скамьи и клумбы.