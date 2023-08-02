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Из жизни

Жителям Барковки грозит опасность на улице Долгой

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На улице Долгой в микрорайоне Барковка пешеходам грозит опасность. Так считает пензячка Юлия К., заявившая о проблеме на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Пишу сюда, так как невозможно связаться напрямую и службы не могут решить мой вопрос на протяжении 2 недель!

По улице Долгой (дорога от магазина «Пятерочка» до остановки «Пристань») на обочине - берегу реки Суры сгнили тополя и висят над проезжей частью! К кому обратиться с данным вопросом, если все бессильны?» - поинтересовалась женщина.

Представитель городского управления ЖКХ сообщил ей, что работы по сносу деревьев на этой улице стоят в плане МБУ «Пензавтодор». Коммунальщики наведаются туда до конца 2023 года.

«То есть вы нам предлагаете ждать несчастного случая! Обходить и объезжать это место до конца года?» - возмутилась Юлия, но на этот вопрос ответа не получила.

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Источник — фото Юлии К.
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