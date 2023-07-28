В Пензе приходится охлаждать асфальт из-за жары

28.07.2023 | 18:32

Пятница, 28 июля, выдалась в Пензе солнечной и жаркой. Столбик термометра поднимался до 33 градусов. В такую погоду коммунальщикам пришлось охлаждать асфальт во избежание неприятных последствий.

Как рассказали в городской администрации, орошением и мойкой проезжей части занималось МБУ «Пензавтодор».

Проводить их необходимо несколько раз в день.

«Это позволяет не только уменьшить количество пыли, но и охладить поверхность дорожного полотна, предотвратить его деформацию от воздействия высокой температуры», - пояснили в мэрии.

C воскресенья, 30 июля, жара отступит: днем в Пензе прогнозируют 20 градусов.