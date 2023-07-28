В Пензе приходится охлаждать асфальт из-за жары

Пятница, 28 июля, выдалась в Пензе солнечной и жаркой. Столбик термометра поднимался до 33 градусов. В такую погоду коммунальщикам пришлось охлаждать асфальт во избежание неприятных последствий.
Как рассказали в городской администрации, орошением и мойкой проезжей части занималось МБУ «Пензавтодор».
Проводить их необходимо несколько раз в день.
«Это позволяет не только уменьшить количество пыли, но и охладить поверхность дорожного полотна, предотвратить его деформацию от воздействия высокой температуры», - пояснили в мэрии.
C воскресенья, 30 июля, жара отступит: днем в Пензе прогнозируют 20 градусов.
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