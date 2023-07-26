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Из жизни

Пензенцы полезли в фонтан, спасаясь от жары

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Жара в Пензе диктует свои правила. В среду, 26 июля, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожане спасаются от высокой температуры (+30...+32 градуса) различными способами.

Местом притяжения в областном центре стал фонтан на Московской. Причем некоторые пришли к нему явно подготовленными - с полотенцами в руках.

Так, в 13:20 на площади было немало взрослых и детей, последних - большинство. Одни залезли в чашу, другие ходили рядом, стараясь попасть под струи.

Несмотря на кажущуюся безобидность купания в фонтане, развлечение опасно. Человек рискует получить серьезные травмы, в том числе электрические. Навредить здоровью может и сама вода.

«В фонтане используются определенные жидкости, чтобы вода не загнивала. В связи с этим нежелательно контактировать с водой», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Однако многих это не останавливает. Утром понедельника, 24 июля, на водные процедуры в фонтане решились двое мужчин.

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