В Пензе поймали косулю, забежавшую в город 3 дня назад

24.07.2023 | 18:04

В Пензу снова забежало дикое животное. В понедельник, 24 июля, около Спасо-Преображенского мужского монастыря поймали косулю.

Самец находился на этой территории около трех дней.

«В связи с тем, что рядом расположены многие объекты инфраструктуры города и улицы с интенсивным движением автотранспорта, сотрудниками охотуправления совместно с ветеринарами зоопарка было принято решение поймать животное», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

Косулю поймали и выпустили в естественную среду обитания.

В последнее время в Пензе все чаще встречаются копытные животные. Так, 14 июля на улице Окружной произошло ДТП с участием лося - его сбили в районе СЗК «Дизель-Арена». Люди в аварии не пострадали, а вот животное получило травмы. Сохатый лежал на дороге, перекрывая одну из полос движения. Лося вывезли в лес, чтобы наблюдать за ним несколько дней (ветврач предположил, что он мог отделаться сильным ушибом).

15 июля перед машиной другого водителя, ехавшего от дублера Окружной в сторону лесхоза, промчалась косуля.