Так и шатаются: проблему скамеек в сквере Пушкина не устранили

20.07.2023 | 13:23

Житель Пензы Сергей Н. не теряет надежды привлечь внимание к состоянию скамеек в сквере Пушкина и склонить коммунальщиков к приведению их в порядок. Однако с марта попытки горожанина остаются безуспешными.

26 марта он выложил в сеть видео, на котором запечатлено, как одна из скамеек от легкого прикосновения пальцем начинает качаться из стороны в сторону.

17 июля пензенец разместил на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте» аналогичное видео из сквера и получил ответ. «18 июля уполномоченным сотрудником был совершен выезд на территорию сквера имени А. С. Пушкина, по результатам которого было выявлено, что лавочки находятся в удовлетворительном состоянии», - сообщил ему представитель правительства.

Горожанина такой ответ удивил. 19 июля он снова вышел в сквер, чтобы запечатлеть состояние скамеек.

Видео демонстрирует, что лавочки по-прежнему шатаются от прикосновения пальца, некоторые из них издают при этом тревожный скрип. Часть досок из пары скамеек выломана.

Кое-где лавочки подперли мусорками, чтобы они не ходили ходуном.

«Вам не говорили, что врать нехорошо? У вас дома стулья тоже в таком состоянии считаются нормой?» - поинтересовался пензенец.

Cквер Пушкина капитально отремонтировали в 2020 году: обустроили поливочный водопровод, сделали подсветку, замостили пешеходные зоны. В 2021-м работы продолжились: после зимы были устранены некоторые недочеты, установлены лавочки и урны.