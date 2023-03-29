Скамейка в сквере Пушкина шатается от прикосновения пальцем

29.03.2023 | 10:36

Скамейка в сквере Пушкина в центре Пензы небезопасна. Присев на нее, человек может оказаться на земле.

На проблему обратил внимание горожанин Сергей Н. Он снял скамейку на видео и выложил запись в соцсети «ВКонтакте».

«Управление ЖКХ города Пензы с прошлого года не может скамейки в надлежащее состояние привести. Или это задумка заказчика?» - поинтересовался пензенец.

Он уточнил, что снимал видео 26 марта. На нем запечатлено, как скамья от легкого прикосновения одним пальцем начинает качаться из стороны в сторону.

«Отдыхайте, уважаемые гости города и жители города», - с сарказмом отметил Сергей Н.

Cквер капитально отремонтировали в 2020 году: обустроили поливочный водопровод, сделали подсветку, замостили пешеходные зоны. В 2021-м работы продолжились: после зимы были устранены некоторые недочеты, установлены лавочки и урны.