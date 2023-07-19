В МЧС рассказали о вызове в торговый центр «Куб»

19.07.2023 | 16:15

В среду, 19 июля, у жителей Пензы, оказавшихся в Терновке в районе «Куба», вызвал беспокойство приезд всех экстренных служб к торговому центру.

В соцсетях появились фотографии. «У ТЦ «Куб» стоят две пожарные машины, карета скорой помощи, полиция и толпы людей у дверей магазина. Что там произошло, кто знает? Время 13:56», - поинтересовался их автор.

Горожане предположили, что на кухне в Spar случился пожар. Также появилась версия короткого замыкания.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, возгорания в ТЦ «Куб» не было.

«Вызов ложный», - уточнили в ведомстве.