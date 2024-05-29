Баннер с Инстасамкой разгневал жительниц Октябрьского района

29.05.2024 | 15:43

Еще один баннер с Инстасамкой в Пензе обнаружили рядом с монументом «Самолет», на улице Тернопольской. Местные жительницы потребовали убрать его.

«Этот плакат - позор для нашего Октябрьского района. На фоне военного самолета. За такую инстасамку кровь проливали деды?» - высказалась пензячка в районном чате мессенджера Telegram.

Другая горожанка напомнила участникам обсуждения о содержании песен Инстасамки, подчеркнув, что такой рекламе в городе не место.

«Если для вас песни этой «певицы» - норма, то у меня для вас плохая новость: это не норма. Это путь в никуда. Вырождение Культуры. Человека», - написала женщина.

На сообщения отреагировал глава администрации Октябрьского района Артем Садовов.

«Данный баннер висит на законных основаниях. В случае если вы считаете, что данной рекламой нарушаются ваши права, следует обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области», - пояснил он.

Ответ вызвал негодование у женщин, они указали, что плакат нарушает права их детей. Чуть позже Артем Садовов сообщил, что баннер убрали.

В мае стало известно, что директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина осудила билборд с Инстасамкой, установленный на улице Калинина в Пензе. В своем телеграм-канале она опубликовала жалобу, присланную подписчиком, добавив, что уместно было бы разместить фото ветерана, а не этой певицы. Баннер убрали в тот же день.