На озеро в Камешкирско-Лопатинском лесничестве прилетели 11 лебедей

29.05.2024 | 09:01

В Камешкирско-Лопатинском лесничестве произошло редкое событие - на озеро приземлилась стая из 11 лебедей. Грациозных птиц сняли на камеру сотрудники лесхоза.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назвали произошедшее «маленьким чудом».

Ранее в заказнике «Земетчинский» на Колударовском пруду лебеди впервые начали строить гнездо. За ними наблюдают специалисты в надежде, что у пары появится потомство.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Пензенской области. Это восстанавливающийся, очень редкий перелетно-гнездящийся вид птиц. Ежегодные места гнездования зафиксированы на Пензенском водохранилище и в Кузнецком районе. Нерегулярно лебеди селятся в Башмаковском, Колышлейском, Кондольском, Кузнецком, Пачелмском и Сердобском районах.

В 2020 году новое место гнездования лебедя-шипуна с шестью птенцами было обнаружено в Сосновоборском районе.