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Из жизни

На озеро в Камешкирско-Лопатинском лесничестве прилетели 11 лебедей

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В Камешкирско-Лопатинском лесничестве произошло редкое событие - на озеро приземлилась стая из 11 лебедей. Грациозных птиц сняли на камеру сотрудники лесхоза.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назвали произошедшее «маленьким чудом».

Ранее в заказнике «Земетчинский» на Колударовском пруду лебеди впервые начали строить гнездо. За ними наблюдают специалисты в надежде, что у пары появится потомство.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Пензенской области. Это восстанавливающийся, очень редкий перелетно-гнездящийся вид птиц. Ежегодные места гнездования зафиксированы на Пензенском водохранилище и в Кузнецком районе. Нерегулярно лебеди селятся в Башмаковском, Колышлейском, Кондольском, Кузнецком, Пачелмском и Сердобском районах.

В 2020 году новое место гнездования лебедя-шипуна с шестью птенцами было обнаружено в Сосновоборском районе.

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Источник — видео областного минлесхоза
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