Пензенцам посоветовали не покидать дом 30 мая

29.05.2024 | 22:00

В четверг, 30 мая, в Пензенской области ожидается жара до +30 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Термометр покажет +6…+11. Утром воздух прогреется до +16. Синоптики пообещали ясную погоду.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы южного ветра достигнут 4-9 метров. Температура поднимется до +25…+30 градусов.

«Когда температура воздуха превышает 30 градусов, не рекомендуется выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 12 до 16 часов)», - напомнили пензенцам в пресс-службе администрации областного центра.

Также необходимо уделить особое внимание детям, поскольку их организм чувствителен к жаре.

Ранее сообщалось, что на границе весны и лета в Пензенской области ожидается температура до +32 градусов.