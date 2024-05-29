Пензенцам посоветовали не покидать дом 30 мая

В четверг, 30 мая, в Пензенской области ожидается жара до +30 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Термометр покажет +6…+11. Утром воздух прогреется до +16. Синоптики пообещали ясную погоду.
Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы южного ветра достигнут 4-9 метров. Температура поднимется до +25…+30 градусов.
«Когда температура воздуха превышает 30 градусов, не рекомендуется выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 12 до 16 часов)», - напомнили пензенцам в пресс-службе администрации областного центра.
Также необходимо уделить особое внимание детям, поскольку их организм чувствителен к жаре.
Ранее сообщалось, что на границе весны и лета в Пензенской области ожидается температура до +32 градусов.
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