За сутки в Пензенской области случилось 2 пожара в дачных массивах

В ГУ МЧС России по Пензенской области призвали жителей региона быть бдительными при отдыхе на даче и соблюдать пожарную безопасность.
За воскресенье, 26 мая, в Сурском крае зарегистрировали два возгорания в дачных массивах. Так, в Пензе случился пожар в СНТ «Березка». Вспыхнул дом на улице Тенистой. Огонь перекинулся на баню.
«На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе.
Еще одно возгорание случилось в СНТ «Звездочка» в Бессоновском районе. Пламя уничтожило несколько хозяйственных построек. Сгорела трава на площади в 1,5 га.
В ЧП никто не погиб и не пострадал.
Спасатели напомнили:
- мусор следует сжигать только в бочке;
- мангал устанавливается в 5 метрах от ближайших построек;
- под рукой должны быть средства пожаротушения (вода, песок, земля);
- мобильный телефон важно всегда держать заряженным.
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