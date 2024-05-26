За сутки в Пензенской области случилось 2 пожара в дачных массивах

26.05.2024 | 15:33

В ГУ МЧС России по Пензенской области призвали жителей региона быть бдительными при отдыхе на даче и соблюдать пожарную безопасность.

За воскресенье, 26 мая, в Сурском крае зарегистрировали два возгорания в дачных массивах. Так, в Пензе случился пожар в СНТ «Березка». Вспыхнул дом на улице Тенистой. Огонь перекинулся на баню.

«На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе.

Еще одно возгорание случилось в СНТ «Звездочка» в Бессоновском районе. Пламя уничтожило несколько хозяйственных построек. Сгорела трава на площади в 1,5 га.

В ЧП никто не погиб и не пострадал.

Спасатели напомнили:

- мусор следует сжигать только в бочке;

- мангал устанавливается в 5 метрах от ближайших построек;

- под рукой должны быть средства пожаротушения (вода, песок, земля);

- мобильный телефон важно всегда держать заряженным.