На предстоящей неделе температура в области поползет вверх

26.05.2024 | 16:29

В последние весенние дни температура воздуха в Пензенской области будет постепенно повышаться и днем 1 июня местами достигнет +29 градусов.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на понедельник, 27 мая, в регионе ожидается +7…+12 градусов. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 м/с.

Во вторник обещают малооблачную погоду, без дождей. Днем термометр покажет +21…+26 градусов. В среду температурные значения порадуют тех, кто с нетерпением ожидает лета. По предварительному прогнозу, воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В четверг и пятницу, а также субботу жители области смогут увидеть, как столбик термометра поднимется до +28…+29 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь.

Ранее в региональном ГУ МЧС России сообщили: с 26 по 31 мая по всей территории Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность леса (4-й класс). Это означает, что из-за температур риск возникновения возгораний очень велик.