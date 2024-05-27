Пензенцам следует убирать тополиный пух, скапливающийся у домов

27.05.2024 | 21:32

Во избежание пожара пензенцам следует убирать тополиный пух, скапливающийся между домами. Он представляет серьезную опасность, так как вспыхивает от любого источника огня и быстро горит.

Об этом населению напомнили специалисты городского управления по делам ГОЧС.

«Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы несовершеннолетних с зажигалками - все это может уничтожить не только пух, но и дома, автотранспорт», - предупредили они.

Отвести беду поможет соблюдение простых правил. При проведении сварочных работ на открытом воздухе необходимо убедиться, что рядом нет тополей, сбрасывающих семена. Противопожарные разрывы между жилыми и другими постройками нужно регулярно очищать от белых скоплений, по возможности проливая их водой. И, безусловно, следует пресекать детские шалости, связанные с поджиганием пуха.

Данные меры позволят снизить вероятность возникновения возгорания и, самое главное, не допустить гибели людей.

Поджигание тополиного пуха - традиционное июньское развлечение молодежи. В 2022 году двое подростков в Пензе подожгли дупло дерева, куда набились опушенные семена тополя. В 2021-м в сквере имени М. Ю. Лермонтова подростки с зажигалками устроили опасное пиротехническое шоу с пухом.