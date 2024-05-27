Сетевое издание|18+|Вторник|28 мая 2024|00:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцам следует убирать тополиный пух, скапливающийся у домов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во избежание пожара пензенцам следует убирать тополиный пух, скапливающийся между домами. Он представляет серьезную опасность, так как вспыхивает от любого источника огня и быстро горит.

Об этом населению напомнили специалисты городского управления по делам ГОЧС.

«Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы несовершеннолетних с зажигалками - все это может уничтожить не только пух, но и дома, автотранспорт», - предупредили они.

Отвести беду поможет соблюдение простых правил. При проведении сварочных работ на открытом воздухе необходимо убедиться, что рядом нет тополей, сбрасывающих семена. Противопожарные разрывы между жилыми и другими постройками нужно регулярно очищать от белых скоплений, по возможности проливая их водой. И, безусловно, следует пресекать детские шалости, связанные с поджиганием пуха.

Данные меры позволят снизить вероятность возникновения возгорания и, самое главное, не допустить гибели людей.

Поджигание тополиного пуха - традиционное июньское развлечение молодежи. В 2022 году двое подростков в Пензе подожгли дупло дерева, куда набились опушенные семена тополя. В 2021-м в сквере имени М. Ю. Лермонтова подростки с зажигалками устроили опасное пиротехническое шоу с пухом.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте