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Из жизни

Водитель заплатит за смерть жителя Спасска, вышедшего пьяным на дорогу

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23-летнего водителя из Мордовии обязали выплатить компенсацию семье 54-летнего жителя Спасска, погибшего под колесами его автомобиля.

Смертельное ДТП случилось в сентябре 2022 года на территории Зубово-Полянского района Мордовии. Примерно в 23:00 водитель сбил пьяного жителя Спасска, оказавшегося посередине проезжей части. От полученных травм тот скончался на месте.

«Судом было установлено, что вины водителя в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть, не имеется, поскольку он не имел технической возможности предотвратить наезд», - сообщили в Спасском районном суде Пензенской области.

К тому же пешеход допустил грубую неосторожность и нарушил правила дорожного движения.

Несмотря на это, жителя Мордовии обязали выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего.

«Если при причинении вреда жизни или здоровью гражданина имела место грубая неосторожность потерпевшего и отсутствовала вина причинителя вреда, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения вреда должен быть уменьшен судом, но полностью отказ в возмещении вреда в этом случае не допускается», - объяснили в суде.

Теперь водитель заплатит супруге, двоим детям и матери жителя Спасска по 100 000 рублей, а его сестре - 50 000.

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