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Из жизни

Плохо себя вела: в Пензе кондуктору пришлось писать объяснительную

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Общение с пензенскими кондукторами нередко оставляет неприятные впечатления у пассажиров. Об одном из таких случаев сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал читатель.

«Хочу пожаловаться на кондуктора в автобусе № 66. 15 мая ехал вечером (примерно 18:00) в направлении Гидростроя, кондуктор пытался вырвать у меня из рук карту для оплаты. А когда я не отдал ей в руки, очень плохо себя вела. Зудела долго, противно. Разве такое допустимо? Прошу разобраться», - заявил горожанин, сообщив номер машины.

Данные были переданы в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», и 12 июля оттуда поступил ответ.

Перевозчик провел служебное расследование. Кондуктора вызвали в отдел эксплуатации и попросили написать объяснительную. В ней женщина заявила, что карту у пассажира не требовала.

«Дополнительно с ней проведен инструктаж о манере и культуре общения с пассажирами при работе на линии, а также об оплате проезда банковской картой», - сообщила директор ГКУ Лариса Панкова.

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