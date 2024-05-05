Жителей области предупредили о сильном северо-западном ветре

В ночь на понедельник, 6 мая, в Пензенской области ожидается понижение температуры воздуха до +1…+6 градусов. Местами пройдут дожди, порывы северо-западного ветра достигнут 15-18 м/с.
Такой прогноз подготовили в Приволжском УГМС.
Днем будет облачно с прояснениями, синоптики обещают кратковременные дожди и порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Термометр покажет +10…+15 градусов.
В целом на предстоящей неделе прогнозируется облачная с прояснениями погода, дневная температура около +10…+15 градусов. Ночью будет +1…+7.
Во вторник и среду вероятны дожди. 9 мая утром около +2 градусов, днем столбик термометра поднимется до +6. Осадков не ожидается.
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