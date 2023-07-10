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Из жизни

Одна из полос дороги на Урицкого таит опасность для водителей

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Вблизи ресторана «Бочка» на улице Урицкого в Пензе на проезжей части образовался очередной провал. О нем в соцсети рассказал горожанин.

«Вот уже неделю не ремонтируется дорога», - констатировал мужчина, записавший видео с места.

На кадрах яма, которая подстерегает водителей, следующих по крайней правой полосе из центра в сторону улицы Салтыкова-Щедрина. В дыру вставили ветку, рядом небольшое ограждение.

«Давайте представим, что будет, если в нее ночью кто-то влетит?» - предложил автор.

Провалы на этом участке дороги появляются регулярно. В городском управлении ЖКХ заявили, что решить данную проблему невозможно: там проходит ливневая канализация.

«Поступающая вода постепенно вымывает грунт, и дорожное покрытие проваливается в воронку. К сожалению, способа, который позволил бы заблаговременно обнаружить эрозию почвы и предотвратить образование воронки, до сих пор не существует», - пояснили коммунальщики.

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Источник — vk.com/sova_penza
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