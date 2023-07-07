Не для людей: на ул. Антонова усложнили доступ к кнопке светофора

07.07.2023 | 08:24

В Пензе рядом с домом № 56 на улице Антонова установили кнопку, регулирующую сигнал светофора для пешеходов. Местные жители обрадовались новшеству, но оно же их и возмутило.

К столбу, где установлена кнопка, не так просто попасть. Проход перекрывает забор, а в сырую погоду настроение пешеходам испортит и грязь, так как объект разместили за пределами тротуара.

Снимок опоры с кнопкой опубликовали в чате мессенджера Telegram «ГПЗ-Онлайн».

«Квест», «Ну вот. Нам поставили. Мы вроде бы должны радоваться и пользоваться, чтоб обезопасить переход через дорогу. Но то ли делали не люди, то ли делали не для людей. Обидно», «Это еще на улице сухо», «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «После дождей - самое то! Гениальные люди делали!» - прокомментировали фото участники обсуждения.

Необычное размещение регулировщиков дорожного движение не ново для микрорайона ГПЗ. В июле прошлого года на улице Измайлова рядом с магазином «Светоцентр» обнаружили «светофор Шредингера».

На опоре установили два светофора, один из которых обращен к противоположной части улицы, а другой работал для полосы встречного движения. Водители, направлявшиеся в сторону Измайловского путепровода, не могли видеть сигналы.