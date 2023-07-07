На улице Антонова переносят кнопку светофора

07.07.2023 | 16:51

В Пензе отреагировали на жалобы жителей улицы Антонова. Их возмутило новшество, появившееся у дома № 56, - кнопка светофора, установленная на столбе.

Желающим воспользоваться ею пешеходам пришлось бы преодолевать препятствия. Опора с кнопкой находилась за забором, за пределами тротуара.

«Ну вот. Нам поставили. Мы вроде бы должны радоваться и пользоваться, чтоб обезопасить переход через дорогу. Но то ли делали не люди, то ли делали не для людей. Обидно», «Это еще на улице сухо», «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «После дождей - самое то! Гениальные люди делали!» - прокомментировали появление нового объекта пензенцы.

В чате Telegram-канала PenzaInform сотрудник управления ЖКХ города извинился за причиненные неудобства.

«7 июля подрядной организацией запланированы работы по переносу кнопки вызова на световую опору, которая расположена непосредственно на пешеходном переходе», - пообещал он.

Позже местная жительница в районном чате мессенджера Telegram подтвердила: кнопку действительно переносят.