В Никольском районе краснокнижная птица не испугалась человека

14.05.2024 | 12:00

Редкую для Пензенской области птицу увидел 11 мая работник Никольского лесхоза, проводя обход охотничьего участка.

На поле между селами Нижний Шкафт и Аришка, не обращая внимания на человека, кормился аист. Лишь когда мужчина подошел совсем близко, птица расправила крылья и отлетела на безопасное расстояние.

В Пензенской области в ХIХ и начале ХХ века белый аист был редким залетным видом, а к концу ХХ века стал редким гнездящимся. Появление этой птицы, занесенной в региональную Красную книгу, в Никольском районе - случай нечастый.

В Пензенскую область белые аисты прилетают в первой половине апреля. Они парами устраивают себе жилье в селах или поблизости, на различных постройках или сухих деревьях.

Гнездовья аистов находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В апреле 2023 года птицы обустроили жилище в райцентре Беково. А в начале мая этого года двух аистов удалось снять на видеокамеру в Белинском районе.

«Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время продолжается процесс освоения белым аистом территории нашего региона», - считают в Никольском лесхозе.