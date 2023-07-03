На улице Рябова остается перекрытым один участок дороги

03.07.2023 | 18:00

В понедельник, 3 июля, в управлении капитального строительства Пензы рассказали, на каком этапе находится реконструкция улицы Рябова.

Работы приближаются к финишу. Сейчас перекрыт один участок дороги в районе домов № 2, 3, 4 - там ремонтируют водопровод.

Ранее на одном из отрезков строители уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, установили опоры наружного освещения, обустроили тротуары. На другом участке они вынесли инженерные сети, соорудили вторую канализационную насосную станцию.

«Мы отремонтировали все инженерные сети, которые находятся под дорогой, сделали дренаж, поставили две канализационные насосные станции для откачки ливневых вод. Благодаря этому условия эксплуатации дороги будут соответствовать нормам», - заявил начальник управления Вадим Астафьев.

Согласно новым срокам, дата завершения работ - 20 июля 2023 года, уточнили в пресс-службе мэрии.

По первоначальному плану улицу Рябова должны были сдать к 5 июня, однако в процессе ремонта выявили инженерные сети, которые отсутствовали в исполнительной документации.