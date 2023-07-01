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Из жизни

В аэропорту Пензы пассажирам выдали багаж из кузова грузовика

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В пятницу, 30 июня, житель Пензы снял на камеру телефона процесс выдачи багажа в аэропорту.

Видеозапись размещена в соцсети «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Пенза новости». На ней видно, что багаж пассажирам приземлившихся самолетов выдают вручную из кузова грузового автомобиля. Толпа людей окружила мужчин, раздающих чемоданы и рюкзаки.

«Выдача багажа в пензенском аэропорту. Как гуманитарку раздают. В Пензе невиданное событие - аж целых три борта одновременно. Налетай, подешевело!» - шутит за кадром автор, встречающий одного из прибывших пассажиров.

Затем он переходит на более серьезный тон.

«Решение на самом деле правильное. Если эта толпа с трех бортов зайдет в здание аэровокзала, он лопнет просто-напросто. Там места такого нет», - говорит мужчина.

Видео вызвало активное обсуждение. Многие пользователи отметили, что такая форма выдачи багажа обычна для пензенского аэропорта.

Мнения комментаторов разделились.

«Позорище! Колхоз!», «Повезло, что не в дождь», - считают одни участники обсуждения. Другие придерживаются противоположного мнения: для небольшого аэропорта выдача багажа в ручном режиме вполне приемлема.

В целом большинство сочли такое решение правильным.

«Они при тебе багажку открывают, в кузов скидывают все и везут, багаж, считай, на виду. Это не Домодедово или Внуково, где багаж ждать иной раз по 40 минут. Аэропорт маленький, удобно очень так получать», «Я выберу взять чемодан на улице, чем в толпе уставших людей, каждый из которых хочет скорее забрать багаж», «Наш аэропорт не рассчитан на такое количество людей. Я рада смекалке работников, они очень мудро поступили», - считают пензенцы.

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Источник — vk.com/penzanovosti
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