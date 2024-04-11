Из Пензы в Москву пустят дополнительные авиарейсы

Пензенцы смогут вылететь в Москву и вернуться обратно дополнительными авиарейсами. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил директор аэропорта Юрий Осколков.
Их организуют 27 апреля, 1 и 12 мая по вечерам.
Из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город на Суре самолет будет прибывать в 20:25, а в столицу отправляться через час - в 21:25.
Кроме того, с «Аэрофлотом» обсуждается работа утренних рейсов по данному направлению, рассказал Юрий Осколков.
В праздники также запустят дополнительные рейсы в Петербург - 28 апреля, 2, 9 и 12 мая.
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