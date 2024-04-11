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Общество

Из Пензы в Москву пустят дополнительные авиарейсы

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Пензенцы смогут вылететь в Москву и вернуться обратно дополнительными авиарейсами. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил директор аэропорта Юрий Осколков.

Их организуют 27 апреля, 1 и 12 мая по вечерам.

Из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город на Суре самолет будет прибывать в 20:25, а в столицу отправляться через час - в 21:25.

Кроме того, с «Аэрофлотом» обсуждается работа утренних рейсов по данному направлению, рассказал Юрий Осколков.

В праздники также запустят дополнительные рейсы в Петербург - 28 апреля, 2, 9 и 12 мая.

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