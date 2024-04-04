На праздники пензенцы смогут улететь в Петербург дополнительным рейсом

04.04.2024 | 09:36

На майские праздники организуют дополнительные рейсы из пензенского аэропорта в Санкт-Петербург.

Как сообщается на сайте аэровокзала, жители области смогут отправиться в город на Неве 28 апреля (вылет в 12:25, прибытие в 14:30). 2 мая есть рейс в 15:30 (прилет в 17:35), 9-го - в 12:25 (14:30), 12-го - в 13:35 (15:40).

Также запланированы дополнительные вечерние рейсы 1 и 8 мая (вылет в 20:55, прибытие в 22:55).

Сейчас перелеты из Пензы в Северную столицу совершаются 5 раз в неделю.

Ранее стало известно, что 1 апреля в Санкт-Петербурге начал действовать туристический сбор. Оплачивать его должны совершеннолетние гости города, проживающие в отелях, санаториях, других помещениях для кратковременной аренды более 24 часов. Взимается 100 рублей в сутки. Собранные средства пойдут в городской бюджет.