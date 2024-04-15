В Пензенском аэропорту проверят работу сигнальных огней

15.04.2024 | 19:37

На летную проверку систем светосигнального оборудования в Пензенском аэропорту готовы потратить 1 млн 57 тысяч 760 рублей. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок в понедельник, 15 апреля.

Подрядчику, с которым заключат договор, предстоит в период с 1 по 30 сентября оценить работу глиссадных огней (глиссада - это траектория полета судна под определенным углом к поверхности при заходе на посадку. - Прим. ред.).

«Проверка проводится для подтверждения соответствия параметров и характеристик наземных средств систем сигнализации об опасности требованиям нормативно-технической документации», - говорится в техзадании.

Мероприятия по оценке выполняются подготовленным для этого экипажем на воздушном судне - лаборатории, оборудованном специальной аппаратурой летного контроля, имеющей сертификат о калибровке.

Проверки проходят в темное время суток. Экипаж руководствуется правилами полетов по приборам. При этом должен обеспечиваться необходимый запас высоты над препятствиями, равный 300 м (1 000 футов).