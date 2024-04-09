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Общество

Участников СВО будут обслуживать в аэропортах в первую очередь

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В Росавиации рекомендовали внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров - участников специальной военной операции.

Как сообщает РБК, соответствующая телеграмма, подписанная руководителем федерального агентства Дмитрием Ядровым, направлена в авиакомпании и операторам аэропортов.

В частности, рекомендуется «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

В Росавиации также просят исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам, оказывать содействие на всех этапах перевозки. С экипажами воздушных судов будут проведены соответствующие инструктажи.

Кроме того, авиакомпаниям предлагается принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания участников СВО на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности следует предоставлять им наиболее комфортные места.

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