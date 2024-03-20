Сетевое издание|18+|Среда|20 мар 2024|18:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Оскорбление под фото привело жительницу области в полицию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Белинском районе 31-летняя местная жительница стала жертвой клеветы. Женщину обвинили в пьянстве.

Согласно материалам дела, подруга сельчанки разместила в социальной сети ее фотографию. В скором времени под снимком появился комментарий.

Содержание сообщения не было положительным. Некто написал, что женщина на фото злоупотребляет спиртным, поэтому не справляется со своими обязанностями на работе.

Оскорбленная сельчанка обратилась в полицию с заявлением. Вскоре установили личность автора комментария. Им оказался 43-летний бывший сожитель пострадавшей.

«По словам подозреваемого, он постоянно ревновал свою спутницу и, когда она заявила о расставании, решил ей отомстить», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенскому району.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Из-за желания отомстить он может оказаться за решеткой на 2 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте