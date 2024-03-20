Оскорбление под фото привело жительницу области в полицию

20.03.2024 | 17:37

В Белинском районе 31-летняя местная жительница стала жертвой клеветы. Женщину обвинили в пьянстве.

Согласно материалам дела, подруга сельчанки разместила в социальной сети ее фотографию. В скором времени под снимком появился комментарий.

Содержание сообщения не было положительным. Некто написал, что женщина на фото злоупотребляет спиртным, поэтому не справляется со своими обязанностями на работе.

Оскорбленная сельчанка обратилась в полицию с заявлением. Вскоре установили личность автора комментария. Им оказался 43-летний бывший сожитель пострадавшей.

«По словам подозреваемого, он постоянно ревновал свою спутницу и, когда она заявила о расставании, решил ей отомстить», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенскому району.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Из-за желания отомстить он может оказаться за решеткой на 2 года.