Пенза опять плывет: горожане делятся кадрами потопа на улицах

29.06.2023 | 17:54

В четверг, 29 июня, в Пензе прошла гроза. Из-за непогоды, как обычно, затопило те улицы, где не справилась ливневая канализация.

Так, в реку превратился проспект Строителей в районе магазина «Товары для женщин». Видео было сделано водителем и опубликовано в группе «Пенза Новости» соцсети «ВКонтакте».

Затопило и улицу Кирова в районе Измайловского путепровода. Потоки воды перекрыли путь пешеходам. Кадры разместили в Telegram-канале «Просто Пенза».

Улица Московская также попала в объектив камеры. Видео в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала горожанка. Она запечатлела гейзеры, которые вырываются из-под решеток ливневой канализации.

Женщину возмутило, что на центральной улице города ливневки не могут справиться с осадками.

«Мне очень хочется, чтобы День города выглядел вот так. Тратятся огромные деньги на празднование. Вы сделайте Московскую нормально!» - обратилась к чиновникам пензячка.

В число пострадавших от потопа улиц попала и улица Терновского. Вода покрыла проезжую часть в районе ТЦ «Куб».

Известно, что общая протяженность сетей ливневой канализации в Пензе - 195 км. Их основная часть была построена еще в советские времена, с 1955 по 1985 годы. Обеспечить в полной мере быстрый отвод воды они не могут.

Ливневки, по словам представителя областного правительства, обслуживаются ежедневно. Ежегодно специалисты промывают и прочищают 15-20 км.