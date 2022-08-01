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Общество

В Пензе основная часть ливневок создана еще в советские времена

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У жителей Пензы продолжают возникать вопросы о существовании и исправности сетей ливневой канализации.

«Ливневок по городу не прибавляется. Ну сейчас лето, тепло, осенью температура опустится и дожди будут холодней. Опять будете ковидом народ терроризировать и прививками? Сделайте ливневки. На Измайлова, на Центральном рынке их практически нет. В советские времена вдоль дорог целыми полосами ливневки были, куда делись?» - высказалась на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» подписчица Наталья Р.

Представитель областного правительства заверил женщину, что сети ливневой канализации обслуживаются ежедневно. Ежегодно специалисты промывают и прочищают 15-20 км. Общая протяженность ливневок - 195 км.

Наталье сообщили, что основная часть сетей была построена еще в советские времена, с 1955 по 1985 годы. Обеспечить в полной мере быстрый отвод воды они не могут.

«За последние годы в городе построены сети ливневой канализации на улицах Окружной, Карпинского, Ленина, Гагарина, Набережной реки Мойки, Урицкого, Измайлова, Антонова и на других улицах Пензы. В настоящее время ведутся работы по строительству ливневой канализации на проспекте Строителей и улице Рябова», - написал представитель правительства.

Подтопления во время обильных осадков происходят на многих улицах Пензы, в том числе центральных. Фото и видео потоков воды, в которых двигаются машины и пешеходы регулярно появляются в соцсетях. Так, печальную известность обрела огромная лужа, разливающаяся у гипермаркета «Леруа Мерлен». Ее автомобилисты вынуждены объезжать по газону и тротуару. Сообщалось, что причиной ЧП стала скошенная трава, которая забила ливневку.

Пензенцам пообещали проанализировать места регулярных подтоплений и подумать над вопросом устройства новых ливневок, основываясь на полученных данных.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наталье сообщили, что основная часть сетей была построена еще в советские времена, с 1955 по 1985 годы.
Т.е. после 1985 года в Пензе прекратили строительство новых ливнёвок. Почему?

Гость||

Гость писал(a):

Т.е. после 1985 года в Пензе прекратили строительство новых ливнёвок. Почему?
На Карпинского при расширении делали и был скандал , сначала Агамагомедова курировавшего данную тему поймали с поличным они заменили трубы Прагма на дешевый и тогда не сертифицированный Пештан. А потом дубль два сделали контруклон дороги в обратную сторону , пришлось переделывать.

Гость||

Ливневку засыпали грязью и закатали асфальтом. Надо найти тех дураков, что отдали эти команды!

Имя: Гость
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