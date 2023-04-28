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Из жизни

На улице Суворова неизвестные спилили аллею рябин

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Активисты из многоэтажек на улице Суворова совместно с представителями районной администрации и специалистами управляющей компании высадили между домами № 182 и 174 небольшую аллею рябин. Теперь их одолевает грусть при виде десятка погубленных деревьев.

«Высокие, они уже с листиками были. Утром, в 8 часов, подошла к окошку и увидела все эти 10 деревьев спиленными. Вот они все лежат. Я не знаю, как этот человек спит, не снятся ли ему прогулки по рябиновой роще. Просто ужасно, это какое нужно иметь сердце и каким нужно быть человеком гадким, мерзким, чтобы это сделать!» - пожаловалась Галина Яковлевна.

Земля муниципальная и является зеленой зоной, под которой проходят инженерные сети. Проезд и стоянка транспорта здесь запрещены.

Однако некоторым, судя по всему, плевать на правила. Они ездят где хотят, говорит пенсионерка, которая очертила круг подозреваемых. По ее мнению, пилой орудовал кто-то из местных автолюбителей. Под покровом ночи он спилил зеленые насаждения, мешающие свободному проезду машин.

«Все равно нужны какие-то доказательства, для этого есть полиция, которая этим будет заниматься», - отметила Галина Яковлевна.

Заявление в правоохранительные органы поступило. Руководство управляющей компании в курсе случившегося. Обслуживающая организация поможет восстановить зеленый уголок, но потребуется помощь администрации Ленинского района. Необходимо обеспечить людей саженцами, а лучшим средством спасения рябиновой аллеи от возможных посягательств был бы забор.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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